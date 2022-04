Benzema show, il commento di Capello e Cambiasso: "Ecco cosa deve fare un capitano"

L'ex centrocampista nerazzurro estasiato dalla prestazione monstre del francese: "Siamo rimasti tutti con gli occhi aperti ma non ci sorprende. Il coraggio è solo una delle tantissime qualità che ha. Lui è il miglior giocatore della squadra, vuol fare tutto". D'accordo con lui è Fabio Capello: "In Inghilterra il capitano ha un ruolo importantissimo, non è il più anziano ma quello che trascina e trasmette fiducia alla squadra e oggi Benzema ha fatto quello che deve fare un capitano"

BENZEMA, NUMERI DA RECORD