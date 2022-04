Al termine della semifinale di Champions vinta dal City per 4-3, Alex Del Piero si sofferma sulla capacità di reagire della squadra di Ancelotti: "Dipende innanzitutto dalla mentalità, che è instaurata nel club. Poi c’è l’interpretazione di questa mentalità da parte dell’allenatore e dei giocatori…Poi il Real è stato anche un pizzico fortunato perché va a fare il gol con un doppio rimpallo, però tutte queste cose non vengono a caso quando hai in squadra giocatori come Benzema o Modric"

CITY-REAL MADRID: HIGHLIGHTS