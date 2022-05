Benzema: "La coppa più dura, Ancelotti il meglio"

Dopo la vittoria della Champions League, l'attaccante del Real ha rilasciato una breve intervista ai microfoni Sky in cui ha parlato della speciale serata vissuta: "Abbiamo meritato questa Champions, ma è stata la più difficile". Poi, parole al bacio per il suo allenatore: "Ancelotti è il migliore al mondo". La festa dei blancos è appena iniziata: "Ora andiamo a Madrid a festeggiare con la nostra gente"

Il Real Madrid ha battuto il Liverpool in finale (1-0) e ha alzato al cielo la quattordicesima Champions League della sua storia. Nella serata dello Stade de France è stato decisivo Vinicius Jr, ma in tutto il percorso il grande protagonista della cavalcata del Real è stato Karim Benzema, che ha vinto anche il premio di capocannoniere del torneo. Queste le sue parole a fine match, rilasciate ai microfoni di Sky Sport: "È stata la Champions più difficile che abbiamo vinto, ma l'abbiamo meritata. Non c'entra nulla la fortuna. È un orgoglio, lavoro per notti come questa". Benzema poi ha voluto elogiare il suo allenatore, che con la quarta Champions della sua carriera è entrato nella storia del calcio, una volta di più: "Ancelotti è il migliore al mondo, non c'è altra definizione".