Uno dei protagonisti della vittoria del Real Madrid in finale è sicuramente Thibaut Courtois, eletto anche MVP del match dopo una serie di grandi parate. Prima della partita, Courtois aveva detto: "Ora sono dalla parte giusta della storia". La storia l'ha fatta addirittura da protagonista. Intervenuto durante la conferenza stampa post partita, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Un giornale, a marzo, non mi ha inserito nella top 10 dei portieri più forti al mondo. Non voglio essere il primo, perché Alisson, Oblak, Mendy ed Ederson su tutti sono grandi portieri, ma è una mancanza di rispetto. In una stagione così, non essere nemmeno tra i primi dieci è molto strano". Poi il portiere belga è tornato a parlare delle critiche ricevute in Inghilterra: "Ho sentito dire molte cose in Inghilterra, forse per come ho lasciato il Chelsea. Ho vinto due volte la Premier League e non ho mai ricevuto un riconoscimento. Nella mia prima stagione a Madrid in tanti ridevano di me perché non era andata benissimo. Oggi ho vinto ed è stata una bella rivincita nei confronti di chi mi ha criticato":