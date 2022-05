Il presidente del Real celebra il suo allenatore dopo la vittoria della Champions League: "Ancelotti è l'ideale per noi e lo sapevamo. Per questo gli abbiamo chiesto di tornare. Devo ringraziarlo per quello che ha fatto". Poi su Mbappé ha detto: "Non ce lo ricordiamo neanche più. Poteva venire, poi ha scelto diversamente. Ma il Real Madrid rimane il Real Madrid"

LIVERPOOL-REAL MADRID 0-1, PAGELLE