Ancelotti protagonista di Sky Mister Condò

In occasione della ripartenza della Champions League su Sky un nuovo appuntamento con #SkyMisterCondò: una puntata speciale dedicata a Mr. Champions, Carlo Ancelotti, l’unico allenatore ad aver vinto quattro volte questo trofeo LA CHAMPIONS LEAGUE SU SKY Condividi

Paolo Condò ha raggiunto Carlo Ancelotti a Madrid, a Valdebebas (Ciudad Real Madrid), nel centro sportivo dove il Real si prepara ogni giorno. Insieme hanno ripercorso l’incredibile cammino che ha portato gli Spagnoli ad alzare il trofeo per la quattordicesima volta, quasi certamente la più inaspettata e mistica della loro storia, dal momento che non si ricorda un’altra Champions League nella quale il campione, il Real Madrid in questo caso, nonostante quattro sconfitte, abbia vinto il trofeo superando nell'ordine: la squadra delle meraviglie (Paris Saint-Germain), il campione uscente (Chelsea), il favorito di tutte le edizioni (Manchester City) e la squadra probabilmente più bella da vedere e più divertente (Liverpool).

Ancelottismo Nel corso di questa interessante chiacchierata di calcio, animata dalle immagini spettacolari che la Champions League sa offrire, Paolo Condò ha condotto il “re di Coppe”, Carlo Ancelotti a tracciare i contorni di una nuova dottrina: l’”Ancelottismo”, una vera e propria filosofia camaleontica, minuziosamente costruita attraverso precise scelte tecniche, senza però tralasciare le sfumature umane ed emotive che per esperienza un grande allenatore sa di non dover trascurare.

Calcio, schemi e tattica... ...ma anche uomini chiave che li sappiano tradurre e interpretare, tra passato e futuro di una delle società più seguite al mondo, che guarda avanti puntando su due suoi gioielli Vinicius e Rodrygo, consapevole di avere in casa il numero uno assoluto: Benzema per Ancelotti oggi un gradino sopra il fenomeno Mbappé .

I retroscena Non è mancato uno sguardo anche al recente passato, per commentare l’addio al Napoli e i successivi due anni trascorsi all’Everton, con il retroscena della chiamata che lo ha riportato al Real, poi subito spazio ad un divertente siparietto, per ricordare il rocambolesco errore di cui fu vittima il Real durante le estrazioni dalle urne degli ottavi dell’anno appena passato: un evento, quello dei sorteggi che ovviamente tutti gli addetti ai lavori seguono con interesse, in presenza o dal divano di casa, proprio come lui.

Come affrontare la Champions Infine, anche un gustoso suggerimento su come affrontare la Champions che Sky trasmetterà, ispirato niente meno che da Kobe Bryant , perché quando hai il privilegio di essere scelto per guidare il Real Madrid, nulla può essere dato per scontato. «Qualcosa può succedere con questi giocatori, con questo ambiente, con questa energia, qualcosa può e deve succedere. … Magari tante volte non ti succede, però devi credere che può succedere». In fondo, già è successo.