Ecco tutte le squadre partecipanti alla prossima Champions League. Il 25 agosto si svolgerà il sorteggio degli 8 gironi (diretta dalle 17.45 su Sky Sport 24), nei quali verranno suddivisi i 32 club in lizza per la finale di Istanbul del 10 giugno 2023. Il Milan sarà in prima fascia, mentre la Juve andrà in seconda. Il cammino sulla carta si prevede più complicato per Inter e Napoli, entrambe in terza fascia. Ecco la suddivisione di tutte le squadre nelle quattro fasce LA CHAMPIONS È SU SKY: IL PROMO CON 4 CAMPIONI