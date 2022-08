A Istanbul si decide la composizione degli otto gironi della Champions League 2022-23, con 32 squadre pronte a dare la caccia al titolo di campione d'Europa detenuto dal Real Madrid. Milan in prima fascia con le "big" d'Europa, Juventus in seconda, Inter e Napoli in terza. Diretta su Sky Sport 24 e live streaming su NOW e skysport.it

