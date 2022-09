Champions League, il programma dei match di oggi

CHAMPIONS

Chi ha segnato più gol? E chi sono gli unici due che hanno fatto gol in ogni singola partita? Le dieci squadre che hanno sempre superato i gironi e le otto che sono riuscite a vincere tutte le partite giocate. Ma anche quelle da zero gol e il gruppo 2022-23 che vanta più coppe vinte: ecco tutte le curiosità. Per le statistiche si parte dall'edizione 1992-93 (senza contare le seconde fasi dei gironi dal 1999-00 al 2002-03). Dati Uefa e Opta LIVE: PSG-JUVE - SALISBURGO-MILAN