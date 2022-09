Vittoria fondamentale a Plzen per la squadra di Inzaghi, scesa in campo con una divisa da trasferta diversa rispetto a quella ufficiale. A differenza della casacca indossata a Lecce, infatti, il mappamondo è stato applicato 'tono su tono': il motivo è legato al regolamento Uefa che, in altre due occasioni in passato, ha visto cambiare la seconda maglia dell'Inter in Europa

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS