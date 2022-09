Il direttore dell'Area tecnica rossonera ha parlato del mercato e degli obiettivi: "Per i rinnovi la volontà del club c'è, conterà molto quella dei giocatori. Non siamo ancora pronti a vincere la Champions League, ma sognare è doveroso"

" Per i rinnovi abbiamo già iniziato a parlare da tempo sia con Leao che con Bennacer . Credo che la volontà dei calciatori faccia tanto, perché la volontà del club c'è". Esordisce così Paolo Maldini , che prima del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria parla anche di calciomercato: "Sono molto contento di come ci siamo mossi quest'anno, credo che la squadra sia più forte rispetto alla scorsa stagione . Le possibilità economiche che avremo il prossimo anno saranno superiori, quindi ci saranno ancora più soldi ".

"Champions? Sognare è doveroso, nessuno ci vorrebbe affrontare"

Maldini prosegue parlando degli obiettivi stagionali: "Ho detto che non siamo pronti a pensare di poter vincere la Champions League quest'anno, ma sognare è doveroso perché il Milan è una squadra che nessuno vorrebbe affrontare. Rispetto alle big che partecipano a questa competizione siamo indietro a livello di investimenti, stiamo facendo un percorso e poi sarà il campo a dire la sua". In chiusura Maldini fa un paragone con lo scorso anno: "Abbiamo più consapevolezza. Chi ha giocato a un certo livello sa che un anno in più, soprattutto in certe fasce d'età, conta molto".