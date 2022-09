Dove vedere Milan-Dinamo Zagabria

Seconda uscita di Champions per il Milan di Pioli che oggi alle 18.45 affronta in casa la Dinamo Zagabria: la partita live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

A San Siro arriva la capolista del gruppo E, capace di battere il Chelsea (1-0, gol di Orsic) nella prima giornata. Il Milan, reduce dal pareggio alla Red Bull Arena contro il Salisburgo (1-1) è alla ricerca dei primi tre punti davanti al suo pubblico in questa nuova edizione della Champions League. Milan e Dinamo Zagabria si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea: i rossoneri vantano il 100% di vittorie nelle precedenti sfide (4 su 4). Questo sarà il primo incontro tra le due squadre dalla stagione 2000-2001, quando il Milan vinse entrambe le partite durante un turno di qualificazione alla Champions League (3-1 in casa, 3-0 in trasferta). Con l'attuale formato della fase a gironi (dal 2003-2004), l'unica stagione in cui il Milan non è riuscito a vincere nessuna delle prime due partite in una stagione di Champions è stato l'anno scorso (due sconfitte nelle prime due). La Dinamo Zagabria, dopo aver battuto il Chelsea nella prima giornata, cerca invece due successi consecutivi in Champions League per la seconda volta nella sua storia: la prima e unica risale ai successi su Porto (3-1 in casa) e Ajax (1-0 in trasferta) nel novembre 1998.