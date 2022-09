Pioli: "Vinciamo se giochiamo al nostro livello"

L'allenatore rossonero alla vigilia della sfida di Champions: "Se giochiamo al nostro livello allora vinciamo anche in Europa, arriviamo bene a questa partita ma affronteremo una squadra forte. Dobbiamo giocare il nostro miglior calcio possibile". Milan-Dinamo Zagabria, mercoledì ore 18.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Il pareggio contro il Salisburgo nell'esordio in trasferta in questa nuova edizione della Champions League, adesso in casa Milan la concentrazione è rivolta esclusivamente al match contro la Dinamo Zagabria, capolista a sorpresa del raggruppamento E dopo aver battuto il Chelsea, in programma mercoledì alle ore 18.45 a San Siro e trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Una gara che l'allenatore rossonero Stefano Pioli presenta così nell'intervista rilasciata a Sky Sport e nella conferenza stampa alla vigilia.

Come definisce questa gara?



"È un’opportunità, stiamo bene e abbiamo preparato bene questa gara. Sappiamo le difficoltà che incontreremo, la Dinamo ha un gioco diretto, concreto ed efficace. Ci aspettiamo delle difficoltò, ma dobbiamo giocare con le nostre idee, convinzioni e certezze, cercando di giocare il nostro miglior calcio"

La gara tra Dinamo Zagabria e Chelsea ha un po’ alzato il vostro livello di attenzione nel preparare questa partita?

"Non serviva sicuramente quella gara per preparare una gara di questo livello, siamo abituati a preparare la gara che ci attende come la più difficile e la più importante. Sento parlare di differenza di livello tra Champions e Serie A, ma se giochiamo ai nostri livelli, se teniamo alto il nostro livello di prestazione allora non c’è partita. Se invece scendiamo di livello come prestazione, allora non vinciamo né in Italia né in Europa. Dobbiamo essere lucidi, attenti e intensi. La Dinamo ha una difesa molto compatta che fa delle ripartenze micidiali, è una squadra forte"

Secondo lei il Milan è arrivato al livello delle prime squadre d’Europa?

"L’esperienza dello scorso anno, in Champions così come in campionato, ci ha migliorato e ora siamo più consapevoli. L’esperienza ci dice che quando abbiamo giocato con le nostre qualità abbiamo fatti grandi partite come contro l’Atletico, quando siamo scesi di livello invece non abbiamo vinto"

Si inizia a sentire la stanchezza per le tante gare ravvicinate?

"È l’ottava partita dall’inizio della stagione, ma la squadra sta bene mentalmente. E quando si sta bene con la testa si sta bene anche con le gambe. Arriviamo bene a questa partita, poi vedremo che scelte farò domani"

Quello con il Salisburgo è stato un test importante, in cosa deve migliorare il Milan contro la Dinamo?

"È stata una gara difficile contro un avversario che ha giocato bene nel primo tempo, noi meglio nella ripresa. Dobbiamo essere più precisi tecnicamente rispetto a Salisburgo in cui abbiamo sbagliato troppi passaggi semplici".