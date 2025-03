Alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di Champions contro il Feyenoord (domani mercoledì 5 marzo alle 18.45), Simone Inzaghi presenta la sfida a Sky: "Sappiamo che giocheremo in uno stadio molto caldo, siamo in emergenza in un reparto ma è un momento cruciale della nostra stagione". Sul possibile cambio di modulo: "Bastoni a sinistra può darci una mano, mantenendo i nostri principi di gioco quando abbiamo la palla. Sommer è recuperato ma gioca ancora Martinez"

Vigilia di Feyenoord-Inter, andata degli ottavi di Champions in programma domani, mercoledì 5 marzo alle 18.45. Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, ha presentato così la sfida:

Come sta l'Inter? E quali sono le difficoltà di questa sfida?

"Stiamo bene, siamo in emergenza soprattutto in un settore del campo ma abbiamo lavorato tanto per arrivare qui e sappiamo che è un momento cruciale della nostra stagione. Manca qualche partita e poi ci sarà la sosta ma già domani ci faremo trovare pronti"



Quanto si decide della qualificazione all'andata?

"Sappiamo che poi ci sarà un ritorno a San Siro la prossima settimana, ma che dovremo fare una partita importante in questo stadio molto caldo, che li trascina. E' una squadra che ha fatto ottimi risultati in questa Champions, vincendo con Bayern Monaco e Milan e pareggiando in rimonta in trasferta con il Manchester City. Ha giocatori di qualità e ci vorrà grande attenzione"



Ha pensato al cambio di modulo dal 3-5-2 al 4-4-2? E che garanzie offre Bastoni sulla fascia sinistra?

"Bastoni ci darà una mano, vedremo. Poi una squadra può anche costruire con i propri principi di gioco quando ha la palla e quando ce l'hanno gli altri si possono fare anche uscite diverse perché con una difesa a 5 quando esce un quinto di destra sugli avversari la difesa praticamente è sempre a 4"



Sommer ha recuperato: giocherà o parte Martinez?

"Sommer ha fatto un grandissimo lavoro ed è già disponibile ma domani credo che giocherà Martinez"

La conferenza stampa

Parlando poi nella classica conferenza stampa della vigilia, Inzaghi ha sottolineato nuovamente i problemi sulla fascia sinistra, dovuti ai tanti infortuni: "Sappiamo di essere un po' in difficoltà in una parte del campo ben precisa. Oltre a Dimarco, abbiamo perso Zalewski, Carlos Augusto e Darmian: non abbiamo più giocatori in quel ruolo, probabilmente ci giocherà uno tra Bastoni e Acerbi. Però i principi di gioco non cambiano"