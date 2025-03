Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid

Oggi alle ore 21 il Real Madrid affronta l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, partita da seguire in diretta su in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Fabio Caressa, commento Giuseppe Bergomi, a bordocampo Giovanni Guardalà. Diretta Gol con Antonio Nucera. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 20. In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Estaban Cambiasso e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol , su Sky Sport Max, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Real Madrid e Atletico Madrid

Questo sarà il 10^ incontro tra Real e Atletico Madrid in Coppa dei Campioni/ Champions League; questa è la sfida più volte giocata in queste competizioni tra squadre della stessa nazione, insieme a Chelsea-Liverpool. Real Madrid e Atletico Madrid si sono affrontate nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in cinque stagioni in precedenza (1958/59, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17 – finali incluse), con i Blancos che hanno sempre eliminato gli avversari. Tra tutte le competizioni europee, l'Atletico Madrid ha vinto le ultime due partite contro il Real Madrid (2-1 nella semifinale di ritorno nel 2016/17 e 4-2 nella Supercoppa UEFA nel 2018). Prima di queste gare, l'Atletico aveva vinto solo una delle prime otto partite contro i suoi rivali cittadini in Europa (2N, 5P). Questa sarà la dodicesima stagione in cui il Real Madrid affronterà un’avversaria spagnola nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League, ed è stato eliminato solo in due occasioni precedenti; entrambe contro il Barcellona (agli ottavi nel 1960/61 e in semifinale nel 2010/11). Il Real Madrid ha perso solo una delle ultime 17 partite nella fase a eliminazione diretta della Champions League (11V, 5N), ed è imbattuto da nove di queste gare (5V, 4N), ossia da quando ha subito l'unica sconfitta in questa serie (0-4 in casa del Manchester City nelle semifinali 2022/23). L'Atletico Madrid ha perso ciascuna delle ultime tre trasferte nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League (0-1 vs Manchester City, 0-1 vs Inter e 2-4 vs Borussia Dortmund): questa è la sua serie di sconfitte fuori casa più lunga nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League dal periodo 1959-1971: cinque di fila, compresa una sconfitta contro il Real Madrid (1-2 nell'aprile 1959).