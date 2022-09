Dopo dopo il fischio finale di Juventus-Benfica le telecamere hanno intercettato una frase rivolta da Di Maria a Milik, autore del gol del momentaneo 1-0 bianconero. L'argentino chiede al compagno: "Por qué?" (perché in spagnolo) e mima il gesto del cambio. Milik era stato sostituito al 70', sul risultato di 2-1. Post gara Allegri aveva spiegato: "Era entrato qualche minuto prima Di Maria che non è in condizione, dovevo togliere per forza una punta. Milik mi pareva più stanco di Vlahovic"