In campo, in questa terza giornata, Bayern Monaco e Viktoria Plzen, avversarie nel girone dell'Inter. Marsiglia-Sporting, prevista alle 18.45, è stata ritardata di 15 minuti: la squadra ospite è arrivata in ritardo per il traffico. Tutte le altre gare, comprese Inter e Napoli alle 21. Per non perdersi neanche un gol, telecronaca in diretta sui canali Sky Sport e Diretta Gol alle 18.45 e alle 21 sul canale 251. Aggiornamenti live qui su sky.it