Ultimo allenamento a Milanello prima della partenza per Londra, in programma alle 16 da Malpensa, per la squadra di Stefano Pioli. L'allenatore del Milan ha svoluto la rifinitura con nove assenti e sarà costretto a fare cambi nell'undici titolare che affronterà il Chelsea: il terzino destro sarà Dest, mentre Krunic prenderà il posto degli infortunati Messias e Saelemaekers e giocherà come ala destra