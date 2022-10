"Vittoria per Inzaghi? Noi siamo sempre con il nostro allenatore, anche lui ha bisogno di una mano. Credo fosse contento oggi, ha visto che c'è una squadra che lotta per lui". Sono le parole di Hakan Calhanoglu, autore del gol decisivo nella sfida contro il Barcellona, intervistato da Sky Sport. "Cos'è successo oggi? Abbiamo parlato tante volte in questo periodo, oggi abbiamo fatto la partita che volevamo fare". GUARDA IL VIDEO

