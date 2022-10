Pioli: "Né rigore né rosso, ma possiamo passare"

Amareggiato ma sereno Stefano Pioli al termine della gara persa dal Milan contro il Chelsea per 2-0 e giocata per 76' in inferiorità numerica per l'espulsione di Tomori con conseguente calcio di rigore: "Quello che dovevo dire all'arbitro l'ho detto, è un peccato, avevo la sensazione che avessimo approcciato bene la gara e potevamo fare una grande partita di fornte a un pubblico fantastico contro un avversario importante - dice - Abbiamo avuto qualche episodio che con un po' di fortuna poteva riequilibrare la gara. Volevamo ripartire con un risultato positivo contro una delle migliori d'Europa, chiaro che abbiamo commesso un'ingenuità sul rigore ma lasciamo stare... ". Un Milan che ha comunque in mano il proprio destino: "L'umore? Tutti sono delusi ma se vogliamo andare avanti abbiamo ancora le nostre possibilità in due partite difficili ma abbiamo la volontà e la qualità per andare avanti".