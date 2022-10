Fabio Capello ha commentato negli studi Sky la doppia sconfitta in Champions League di Juventus e Milan contro Maccabi Haifa e Chelsea. "La Juventus ha toccato il fondo, le responsabilità sono di tutti ma adesso ha tutte le possibilità di risalire. Il Milan, anche se in dieci, ha lottato e combattuto. E' sulla strada giusta per la qualificazione agli ottavi di finale