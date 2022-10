Rigore Chelsea, il Var non poteva intervenire

Il rigore per il Chelsea e la conseguente espulsione di Tomori hanno pesantemente cambiato gli equilibri della sfida tra Milan e Chelsea: la responsabilità del penalty ricade solo sull'arbitro poiché il Var non poteva intervenire. Qui la dinamica, la ricostruzione e cosa dice il protocollo

Ricade tutta sull'arbitro Siebert la responsabilità del rigore che ha cambiato gli equilibri della sfida del Meazza tra Milan e Chelsea . Il Var, il connazionale tedesco Marco Fritz , non aveva la possibilità di intervenire dal momento che a stretta norma di regolamento la decisione presa in campo dal collega era "supportabile", ancorché quanto meno singolare.

Siebert infatti ha punito quella che tecnicamente è una trattenuta di Tomori su Mount , anche se lieve e non tale da impedire all'attaccante del Chelsea di arrivare al tiro (parato da Tatarusanu), e una volta sanzionato tecnicamente il fallo del milanista il cartellino rosso diventava automatico: la "decurtazione" da rosso a giallo infatti di un fallo commesso contro un avversario in possesso di una chiara occasione da gol è prevista soltanto quando l'intervento del difensore è "genuino", fatto cioè cercando e potendo prendere il pallone, pur senza riuscirci. In caso di spinta o trattenuta senza possibilità l'espulsione è inevitabile.

Il protocollo Var

Dunque da protocollo Var non si era in presenza di un chiaro e grave errore né per quanto riguarda la sanzione tecnica (rigore) né per quella disciplinare (cartellino rosso).