Al termine del match vinto contro la Dinamo Zagabria, Rafael Leao è andato a festeggiare sotto il settore riservato ai tifosi del Milan. Il portoghese, autore del gol del raddoppio, ha ballato sulle note del coro a lui dedicato. Poi ha postato sui social il video, accompagnato da un cuore rosso e uno nero. In un momento delicato come quello della discussione del rinnovo del contratto (in scadenza nel 2024), si tratta di un ottimo segnale circa la volontà di rimanere a Milano

