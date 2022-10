Serata di Champions League all'Armando Maradona con il Napoli che affronta oggi mercoledì 26 ottobre alle 21.00 i Rangers di Glasgow. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Dove vedere Napoli-Rangers

Napoli e Rangers scendono in campo alle 21.00 oggi mercoledì 26 ottobre alle 21.00 e la partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno.