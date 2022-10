Partita di prestigio per l'Inter di Inzaghi, che a Monaco affronta i padroni di casa del Bayern nell'ultima giornata del girone C. Entrambe le squadre sono già aritmeticamente agli ottavi, con i tedeschi sicuri di chiudere al primo posto. Per questo Inzaghi pensa a un ampio turnover con vista sulla Juventus. Non c'è Lukaku, che si è di nuovo fermato prima della partenza per la Baviera: in attacco Lautaro favorito sul baby Carboni. Bayern-Inter è in diretta martedì 1 novembre alle 21 su Sky Sport Football