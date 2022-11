Spalletti: "Questa gara ci dice che siamo forti"

L'allenatore del Napoli commenta con lucidità la prestazione di Anfield e applaude la sua squadra: "Secondo me abbiamo fatto una grande partita, loro sono stati bravi a sfruttare gli episodi a favore. Questo è un gruppo forte che ha chiuso al primo posto dopo un girone eccezionale" LE PAGELLE Condividi

Nonostante la sconfitta di Anfield che toglie l'imbattibilità in Champions al Napoli, Luciano Spalletti è comunque soddisfatto sia per la gara contro il Liverpool sia per come la sua squadra ha condotto la campagna europea fino a questo momento con il primo posto nel gruppo A: "Secondo me abbiamo fatto una grandissima prestazione perché per gran parte della partita abbiamo tenuto palla bene e abbiamo creato delle situazioni per andare a concludere - dice - Poi abbiamo mantenuto la partita in equilibrio totale senza andare mai in affanno e questo è stato fondamentale. Alla fine mi sembrava che la squadra si potesse accontentare, ho provato a fare dei cambi che potessero mantenere il livello di qualità e freschezza ma non è servito perché loro sono stati bravissimi nel finale a sfruttare le situazioni favorevoli".

"Primo posto? Un grandissimo risultato dopo un girone eccezionale" Dunque manca ancora un piccolo step per raggiungere quella mentalità tale da poter uscire indenni da questi match: "La squadra da un punto di vista di mentalità proprio quando era tranquilla poteva provare a vincere perché non c'era niente da perdere - spiega ancora - Ma loro sono più bravi a crederci, a mantenere questi ritmi fino alla fine, finché non sono negli spogliatoi non mollano. Ma noi abbiamo fatto una grande prestazione. Questo è un gruppo forte perché venire qui a fare questa partita è sintomo di convinzione e consapevolezza, poi c'è da mettere tutto in pratica per essere veramente forti ma c'è mancato poco. Il primo posto? Grandissimo risultato dopo un girone condotto in maniera eccezionale".