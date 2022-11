Nel pre-partita del match di Champions contro il Bayern Monaco, l'amministratore delegato nerazzurro non solo si è mostrato fiducioso sul rinnovo di contratto del difensore slovacco, ma ha anche ipotizzato un tempo breve per l'esito favorevole della trattativa: "Speriamo di chiudere prima della sosta" BAYERN MONACO-INTER LIVE Condividi

Beppe Marotta infonde speranza ai tifosi nerazzurri sul rinnovo di Milan Skriniar, il cui contratto è in scadenza nel 2023. Il difensore nell'ultima sessione ha ricevuto un'offerta importante dal Paris Saint Germain, ma a quanto pare aumentano le possibilità che possa continuare la sua esperienza in nerazzurro. Queste le parole di Marotta a Sky prima della sfida al Bayern: "Sono ottimista che si possa trovare una conclusione entro l'ultima partita di campionato, quindi entro il 13 novembre, ci sono i presupposti per dirlo".

La permanenza di Gosens e il ritorno di Lukaku Marotta è stato interpellato anche sulla possibile partenza dell'esterno tedesco nel mercato di gennaio e sul nuovo infortunio muscolare per Romelu Lukaku, con il concreto rischio che l'attaccante torni a vestire la maglia nerazzurra direttamente nel 2023: "Gosens fa parte del giro della Nazionale tedesca, si sta inserendo piano piano nei nostri meccanismi e non dobbiamo avere fretta. Il suo è un ruolo importante, siamo fiduciosi che possa entrare sempre meglio nel gioco della squadra. Lukaku? Ci sono state ricadute per tanti club, dovute alla fretta di avere a disposizione i giocatori. Si tratta di un anno anomalo, in cui ci sono diverse partite settimanali, il girone di Champions si è giocato in poco tempo. Si tratta di una situazione difficile da gestire. Nei grandi club non ci sono titolari e riserve ma un gruppo solo fatto di 25 giocatori che devono affrontare tutti gli impegni di una società. Spiace per Lukaku ma noi anche senza di lui possiamo concorrere agli obiettivi del momento in attesa che lui possa ristabilirsi completamente".

"Vicenda Curva Nord? Il nostro comunicato è chiaro" Il dirigente interista non si è sottratto nemmeno dal commentare quanto accaduto durante Inter-Sampdoria in Curva Nord, con parte del pubblico costretta a svuotare gli spalti per la morte di uno storico esponente degli ultras nerazzurri, Vittorio Moiocchi: "Abbiamo rilasciato un comunicato stampa preciso. L'Inter combatte violenza fisica e verbale, tante le nostre iniziative. Paragono la situazione al VAR, cerchiamo di fare sempre meno errori ma è un fenomeno che fatichiamo a debellare del tutto nonostante gli sforzi. Bisogna che ci sia un concorso di aiuto da parte di istituzione, club e tifosi. Posso dire che da parte dell'Inter abbiamo una delle tifoserie migliori in termini di affluenza e qualità e un insieme di valori. Guardiamo alle cose belle e non a quelle negative. Anche se la pagina dell'altra sera è una pagina brutta nella storia del calcio".