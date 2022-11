Il sorteggio degli ottavi di Champions è in programma lunedì 7 novembre a Nyon, alle ore 12. Chi ci sarà, tutte le regole e tutte le date da sapere: ecco la guida completa. Il sorteggio sarà live su Sky Sport 24 e in streaming su NOW e su skysport.it GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS Condividi

I gironi giocati nel giro di due mesi sono finiti. Sedici avanzano: otto prime e otto seconde che entreranno nel tabellone che porta alla finalissima del 10 giugno 2023 allo stadio Atatürk di Istanbul. Bayern unica a punteggio pieno con 18 punti registrati su 18, alcune avevano conquistato il pass con largo anticipo, per altre arriva al fotofinish dell'ultima giornata. Ecco la guida completa per arrivare preparatissimi al sorteggio (da seguire su Sky).

Quando è il sorteggio della Champions? Come di consueto si svolgerà in Svizzera, alla Casa del Calcio Europeo di Nyon. L'appuntamento è per lunedì 7 novembre alle ore 12. Successivamente si svolgeranno anche quelli di Europa League e Conference League.

Dove vedere il sorteggio Il live del sorteggio di lunedì 7 novembre alle ore 12 è su Sky Sport 24 e in streaming su NOW e sul skysport.it.

Chi partecipa al sorteggio della Champions? Le prime due classificate nei rispettivi gironi, divise - come di consueto - in teste di serie (le prime) e non teste di serie (le seconde). Queste le squadre fin qui qualificate: Bayern Monaco (GER)*

Benfica (POR)

Borussia Dortmund (GER)

Chelsea (ING)*

Club Brugge (BEL)

Eintracht Francoforte (GER)

INTER (ITA)

(ITA) Lipsia (GER)

Liverpool (ING)

Manchester City (ING)*

NAPOLI (ITA)*

(ITA)* Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)*

Real Madrid (SPA)*

Tottenham (ING)* * squadre già sicure di essere teste di serie

Come funziona il sorteggio? Come detto, al sorteggio di Nyon partecipano 16 squadre : le prime e le seconde classificate degli otto gironi di Champions League.

: le prime e le seconde classificate degli otto gironi di Champions League. Come di consueto, saranno due le fasce: le teste di serie con le otto vincitrici dei gironi e le non teste di serie con le otto seconde classificate.

e Limitazioni: nessuna squadra può affrontarne una squadra già affrontata nella fase a gironi o proveniente dalla stessa nazione.

o proveniente dalla L'Uefa ricorda sempre che "eventuali altre limitazioni saranno annunciate prima del sorteggio".

Le teste di serie giocano in trasferta l'andata e in casa il ritorno.

giocano in trasferta l'andata e Come già da una stagione: ai fini della successiva qualificazione non vale più la regola del gol doppio in trasferta.

Quando si giocheranno le partite degli ottavi? Le partite di andata sono previste per martedì 14, mercoledì 15, martedì 21 e mercoledì 22 febbraio (due match in ognuno dei giorni). Quelle di ritorno sono in programma martedì 7, mercoledì 8, martedì 14 e mercoledì 15 marzo (due match in ognuno dei giorni). Tutte le partite iniziano alle ore 21.

Dove vedere il sorteggio Il live del sorteggio di lunedì 7 novembre alle ore 12 è su Sky Sport 24, in streaming su NOW e in streaming sul sito skysport.it.