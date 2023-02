Vigilia di Champions per i rossoneri, attesi dagli Spurs nell'andata degli ottavi di Champions. Lavoro a parte per Bennacer nella prima parte di allenamento: difficile vederlo dal 1' a San Siro. Discorso più semplice per Tomori, presente in gruppo e possibile titolare. Milan-Tottenham è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD