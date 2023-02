Il rammarico dell'allenatore degli Spurs dopo il ko con il Milan: "Gara intensa giocata alla pari, ma abbiamo concesso un gol evitabile e le cose si sono messe in discesa per i rossoneri, che si sono difesi bene. Difficile giocare in un San Siro così 'avvelenato': spero che al ritorno da noi sia lo stesso per ribaltare il risultato. Comunque onore al Milan, adesso è favorito"

Delusione e rammarico per Antonio Conte dopo il match di andata degli ottavi di Champions League contro il Milan: ritorno amaro a San Siro per l'ex allenatore dell'Inter, ko con il suo Tottenham 1-0. Per il passaggio del turno adesso sarà dura, ma non è ancora finita: "Abbiamo giocato alla pari e fatto una gara intensa - le parole di Conte nel post partita -, ma abbiamo avuto la pecca di concedere un gol evitabile dopo pochi minuti. La partita a quel punto si è messa in un certo modo per il Milan, che si è difeso bene. Abbiamo avuto qualche difficoltà a trovare spazi tra le linee, però non avevamo preparato male il match e nemmeno l'approccio è stato sbagliato. Però quella situazione tattica che si è creata all'inizio ha fatto in modo che tutto si mettesse in discesa per loro. In ogni caso, ho visto buoni ritmi e intensità discreta".