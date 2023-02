Un ottavo di finale complesso per il Milan che affronterà Harry Kane, fresco di terzo posto nella classifica marcatori all-time della Premier nonché il giocatore più prolifico di sempre per gli Spurs (200 gol in campionato e i 267 con il club). Dai dati presi in considerazione da Football Analyst nessun dubbio: le due squadre daranno spettacolo e sarà una partita da non perdere in diretta su Sky

