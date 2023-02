Dove vedere Milan-Tottenham

Torna la Champions League con le gara d'andata degli ottavi: il Milan in campo stasera, martedì 14 febbraio alle 21.00, contro il Tottenham. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

I numeri di Milan e Tottenham

Quella di questa sera sarà la quinta sfida ufficiale tra Milan e Tottenham: gli Spurs sono imbattuti nei quattro precedenti (due vittorie, due pareggi). L’ultimo confronto tra Milan e Tottenham risale al 2010/11, quando sono stati sorteggiati proprio negli ottavi di finale della Champions League. Gli Spurs superarono il turno grazie al punteggio complessivo di 1-0, rete decisiva di Peter Crouch nel match d’andata a San Siro. Il Tottenham ha giocato al Meazza tre gare in Champions League, l'unica vittoria è arrivata contro il Milan (due sconfitte contro l'Inter). Antonio Conte ha ottenuto otto successi nelle ultime nove sfide da allenatore contro il Milan (una sconfitta), tra il 2013 e il 2021. Ha infatti vinto tutte le ultime tre trasferte contro i rossoneri senza subire gol (2-0 nel 2014, 2-0 nel 2019 e 3-0 nel 2021, sempre in Serie A). I rossoneri tornano a disputare la fase a eliminazione diretta della Champions League per la prima volta dal 2013/14, quando fu sconfitto tra andata e ritorno 1-5 dall'Atlético Madrid negli ottavi di finale. I rossoneri non hanno segnato in nove delle ultime 14 partite nella fase a eliminazione diretta nel torneo. La curiosità: Olivier Giroud è stato coinvolto in sei gol in questa Champions League (quattro reti e due assist). L'ultimo giocatore del Milan che ha preso parte a più gol in una singola stagione nel torneo è stato Zlatan Ibrahimovic nel 2011-12 (nove: cinque marcature e quattro passaggi vincenti).