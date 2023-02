Grande sospiro di sollievo per il Napoli: Victor Osimhen ci sarà contro l'Eintracht per l'andata degli ottavi di Champions. Il nigeriano, a segno per la 7^ giornata consecutiva contro il Sassuolo, era uscito a cinque minuti dalla fine per un leggero fastidio muscolare. Un cambio che aveva creato apprensione tra i tifosi, anche se l'ex Lille aveva subito tranquillizzato tutti sui social dicendo di stare bene. La conferma è arrivata nell'allenamento della domenica, svolto interamente col gruppo da Osimhen e senza alcuna conseguenza rispetto a quanto subito al Mapei. L'attaccante partirà dunque dal primo minuto nella partita di Francoforte, in programma martedì alle 21. L'unico assente per Spalletti sarà Raspadori che ne avrà per circa un mese.

I numeri di Osimhen in Champions

Capocannoniere attuale del campionato, con 18 centri, Osimhen ora vuole prendersi la scena anche in Europa. Nella fase a gironi ha realizzato una sola rete, contro l'Ajax, ma ha saltato metà delle partite. Ma con la forma mostrata nelle ultime partite, lui e tutta Napoli non vogliono mettere confini alle proprie ambizioni.