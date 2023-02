Il presidente azzurro parla di mercato a TNT Mexico: "Sono molto bravo a fare i contratti, non sarà difficile trattenere i giocatori, ma a volte ci sono delle offerte irrinunciabili. Lozano? Mi auguro che resti, ma ha cambiato gli agenti continuamente". E sulla stagione: "Non è un Napoli del singolo, ma del gruppo. Diremo la nostra a lungo" EINTRACHT-NAPOLI 0-2, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Un Napoli di stelle da blindare, ma con offerte "a volte irrinunciabili". Parla così Aurelio De Laurentiis, intervistato da TNT Mexico a margine della partita di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Il presidente azzurro si è soffermato sui big della squadra e i loro prolungamenti. Da Osimhen a Kvaratskhelia, l'auspicio del presidente è di trattenerli a Napoli: "Sono molto bravo a fare i contratti, quando vengono da me sono bloccati - esordisce - Non sarà difficile trattenerli, ma mai dire mai perché a volte ci sono delle offerte irrinunciabili. Secondo me li vedremo brillare ancora per tanto tempo". Tra chi ha brillato a Francoforte c'è Hirving Lozano, eletto MVP del match dalla Uefa. Il messicano ha un contratto in scadenza nel 2024, ma De Laurentiis si augura che possa restare ancora a Napoli: "A me piace molto Lozano, sta giocando quasi sempre. Secondo me è un ottimo giocatore, ma ha cambiato gli agenti continuamente, quindi dovremo incontrarci con i nuovi rappresentanti per parlare del suo futuro. Mi auguro che resti a Napoli a lungo. È straordinario con queste grandi accelerazioni, che fa segnare tanti gol e a volte li segna lui".

"Diremo la nostra a lungo" leggi anche Spalletti: "Calma e non perdiamo la 'cazzimma'" La vittoria nell'andata degli ottavi di Champions è solo l'ultimo tassello di una stagione finora da favola per il Napoli: "Prevedevo che sarebbe stata una grande stagione - ammette De Laurentiis - Quando hai per troppo tempo gli stessi giocatori, anche se sono bravissimi diventano demotivati. I nuovi, che abbiamo individuato con un grande lavoro di scouting, si sono dimostrati subito affidabili. Non è il Napoli del singolo, ma del gruppo. Questo Napoli per tanto tempo può dire ancora la sua".

"Superlega? Una grande stupidità" leggi anche Di Lorenzo: "Obiettivo quarti, in campionato..." De Laurentiis, infine, è tornato a parlare della Superlega, lanciando un chiaro messaggio alla UEFA: "La Superlega è una grande stupidità, non si può pensare a un torneo per pochi eletti. La formula UEFA è molto antica ormai, andrebbe cambiata. Bisognerebbe sedersi con la UEFA e pensare come portare 10 miliardi di dollari sul tavolo. Il problema è che mancano i soldi, si gioca troppo e i calciatori rischiano degli infortuni che nessuno ti ripaga. Inoltre non si stanno tenendo in considerazione i tifosi: senza di loro, il calcio muore".