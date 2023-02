Ad aprire le marcature a Francoforte è stato il solito Osimhen. Una rete arrivata in contropiede dopo il recupero palla di Lobotka nella propria metà campo e la veloce verticalizzazione per Lozano: da lì la corsa del messicano e il pallone col contagiri per Osimhen in mezzo che, anche con un po' di fortuna, ha trovato il vantaggio. Ecco l'analisi del gol a "Champions League Show"

EINTRACHT-NAPOLI 0-2: GOL E HIGHLIGHTS