Inzaghi: "Potevamo fare un gol in più"

E' soddisfatto l'allenatore dell'Inter per la vittoria con il Porto: "Ottima gara anche se potevamo fare un gol in più per via della superiorità numerica. Nel primo tempo dovevamo essere più veloci ma già avremmo meritato il vantaggio". Calhanoglu, uomo chiave dei nerazzurri: "Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire"

E' molto soddisfatto Simone Inzaghi per la vittoria della sua Inter nell'andata degli Ottavi di Champions al cospetto di un Porto mai domo e sempre difficile da affrontare: "Abbiamo fatto un'ottima partita contro un avversario fisico e tecnico - dice - Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di situazioni, nel secondo tempo siamo stati bravi con Skriniar e Onana, volevamo qualcosa in più per via della superiorità numerica ma va bene ". Lukaku è entrato e ha segnato: "Chi è entrato lo ha fatto benissimo, ho bisogno di tutti perché si gioca tanto e con avversari che ti fanno spendere molte energie". Unico rammarico per il primo tempo: " Nel primo tempo dovevamo essere più veloci nel giro palla, più rapidi, ma con un avversario così aggressivo non era facile ma dovevamo alzare un po' il ritmo, ma nonostante quello abbiamo creato e meritavamo già il vantaggio".

Calhanoglu: "Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire"

vedi anche

Inter-Porto 1-0, gol e highlights

Tra gli uomini chiave di questa Inter in attesa del pieno recupero della condizione di Brozovic, c'è Hakan Calhanoglu: "Oggi dovevamo soffrire e lo sapevamo. In Champions si soffre sempre, il Porto ha qualità ed è stata un'emozione giocare con i nostri tifosi - dice - Meno male abbiamo fatto gol, sono contento per Lukaku che ha bisogno di fiducia. Il miglior Lukaku è importantissimo per questa squadra, la sua forza ci serve. Manca ancora una partita, dobbiamo andare lì in guerra. Faccio sempre quello che mi chiede il mister, regista o mezzala non importa. So quanto vale questa maglia, voglio continuare a lavorare e a migliorare. Il battibecco Dzeko-Onana? È normale, siamo in Champions e tutti vogliono vincere. Ci abbiamo già riso su, con l'adrenalina è normale".