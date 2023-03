La Uefa ha annunciato un piano speciale per i tifosi maggiormente colpiti da disagi per l'accesso allo Stade de France nella finale Liverpool-Real del 28 maggio scorso. L'inizio della partita era stato ritardato di mezz'ora per via dei disordini e delle difficoltà di ingresso allo stadio, molti tifosi muniti di biglietto non erano riusciti ad entrare in tempo per l'inizio della partita

Uno speciale piano di rimborso per i tifosi maggiormente colpiti da disagi durante l'accesso allo Stade de France per la finale di Champions Liverpool-Real del 28 maggio scorso. Le foto simbolo del caos di quel giorno erano diverse: quelle di alcuni tifosi che scavalcavano le recinzioni entrando così all'interno del perimetro dello stadio, quelli bloccati fuori dai cancelli che mostrava all'obiettivo dei fotografi il regolare biglietto e i gas lacrimogeni. A distanza di diversi mesi la Uefa ha annunciato un rimborso "per tutti i tifosi con biglietti per i gate A, B, C, X, Y e Z dove sono state segnalate le circostanze più difficili". Inoltre, "tutti i tifosi che, secondo i dati di controllo degli accessi, non sono entrati nello stadio prima delle 21 (orario di calcio d'inizio originariamente previsto), o che non sono stati in grado di entrare avranno diritto a un rimborso". Questo "schema speciale" copre tutti i biglietti assegnati al Liverpool per la finale, ovvero 19.618". Ma anche "i rimborsi ai tifosi del Real Madrid che soddisfano i criteri verranno elaborati in base alle richieste". Stesso discorso per i tifosi neutrali.