A Parigi è il giorno della finale di Champions League: la marea reds e i tifosi blancos fanno festa per la capitale francese. Spuntano già palloncini gonfiabili a forma di coppa, mentre quella vera è appena arrivata allo stadio La finale è live questa sera alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

