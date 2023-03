Eintracht a Napoli senza tifosi: divieto ufficiale

L' Eintracht Francoforte dovrà fare a meno dei propri tifosi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli . Il Prefetto del capoluogo campano ha emanato un decreto che vieta la trasferta ai tifosi tedeschi , i quali non potranno accedere mercoledì sera allo stadio "Maradona". Una decisione legata all'ordine pubblico, con il timore di possibili infiltrazioni e connivenze dei supporter dell'Atalanta, tifoseria gemellata con l'Eintracht. Sono stati cancellati i voli charter in partenza da Francoforte anche se resta monitorato l'eventuale arrivo di tifosi, a prescindere dal divieto.

Il divieto di trasferta per i tifosi tedeschi ha creato tensioni tra i due club visto che l'Eintracht ritiene il Napoli responsabile del divieto di trasferta . Gli azzurri hanno chiarito di non aver avuto nessun coinvolgimento nella questione e ritengono di non avere colpe, lamentando un buco di 2.400 biglietti nel settore ospiti .Attualmente è stato annullato il pranzo Uefa e la delegazione tedesca a Napoli sarà ridotta all'osso.

"Processo unico e distorsivo della concorrenza"

Sul tema è intervenuto Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell'Eintracht Francoforte: "Si tratta di un processo unico e distorsivo della concorrenza nel calcio europeo per club - spiega al sito ufficiale del club - Il fatto che la partita fosse stata classificata come ad alto rischio, rappresentando una sfida anche per gli agenti di sicurezza in loco, non è una scoperta dall'oggi al domani, ma era chiaro dal giorno del sorteggio. All'andata c'è stato un andamento in linea con le aspettative e nel complesso ben al di sotto dei timori".