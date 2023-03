"Rispetto il contratto e a fine stagione farò le giuste valutazioni con il club". Così Antonio Conte a Prime dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions contro il Milan: "Vediamo, magari mi possono mandare via anche prima... - ha aggiunto con un sorriso -. Per un allenatore quel che conta è alzare l'asticella e quest'anno abbiamo faticato". Poi sulla doppia sfida con i rossoneri: "E' stata decisiva l'andata, il Milan era senza tre giocatori importanti come Maignan, Tomori e Bennacer ma non ne abbiamo approfittato"