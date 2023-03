Alla vigilia del match in programma al Maradona, ha parlato l’allenatore dell’Eintracht Francoforte che crede decisamente nel passaggio del turno nonostante la sconfitta in Germania: "Il nostro scopo ribaltare l’andata, sappiamo quello che dobbiamo fare”. Poi sull’assenza dei tifosi tedeschi a Napoli: “Noi dobbiamo pensare alla partita, mi tengo fuori da questioni politiche"

“Siamo qui e possiamo ribaltare il 2-0 dell’andata, è questo il nostro scopo”. Così l’allenatore dell’Eintracht Francoforte Oliver Glasner alla vigilia del match del Maradona contro il Napoli. Il tecnico dei tedeschi non perde di vista l’obiettivo quarti di finale nonostante la sconfitta a Francoforte: “Lavoriamo duro, oggi i ragazzi lo hanno dimostrato anche nella rifinitura. Abbiamo rivisto e analizzato il match d’andata e ci è chiaro quello che dobbiamo fare domani: almeno due gol. Per cui daremo tutto ciò che abbiamo”.

“Kolo Muani assente? Abbiamo altri giocatori. Sui tifosi…”

Tra le difficoltà che dovrà affrontare l’Eintracht c’è anche la squalifica di Kolo Muani, espulso nel match d’andata. Con lui mancherà anche il centrocampista danese Jesper Lindstrom. Assenze che però non sembrano preoccupare più di tanto Glasner: “Abbiamo già mostrato di potere completare le nostre lacune sia in attacco sia in difesa. Abbiamo altri giocatori con capacità, che possono fare gol, chi prenderà il posto di Muani e Lindstron ha tutta la nostra fiducia. Certo, con Kolo Muani avremmo avuto un tempo di gioco molto alto, ma dobbiamo vincere come squadra ed essere forti”. Poi sull’assenza dei tifosi allo stadio Maradona per questioni di ordine pubblico: “Dobbiamo pensare soltanto alla partita, io mi tengo fuori dalla politica”.

“Dobbiamo limitare gli errori contro il Napoli”

Su come pensa di affrontare il Napoli e sulle difficoltà incontrate nel match di andata: “Loro sono molto aggressivi in pressing, nel match di Francoforte non abbiamo trovato questa capacità di liberarci del pressing”. Poi sottolinea: “Fino 60’ il Napoli ha avuto tanto possesso palla, hanno sfruttato gli errori che domani dovremo evitare. Hanno segnato anche all'Atalanta rubando il tempo all'avversario, così come a noi, per cui dobbiamo limitare al massimo questi errori e questi passaggi intermedi”. Infine sul tipo di partita che si aspetta domani: “Possiamo fare immediatamente tre gol e poi aspettare, oppure il contrario. Possiamo anche andare ai rigori…Bisogna mettere tutto sulla bilancia e vedere le nostre potenzialità”. Poi conclude: “Non dobbiamo eccedere di ottimismo, ma punteremo tutte le nostre qualità: pensiamo al nostro obiettivo perché rappresentiamo Francoforte in Europa, vedremo cosa uscirà fuori”.