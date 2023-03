La decisione del Tar della Campania sul divieto di trasferta per i tifosi dell'Eintracht Francoforte per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League ancora fa discutere. Il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, ha respinto il nuovo ricorso dell'Eintracht contro il divieto di vendita dei biglietti per la trasferta a Napoli, in occasione del match di Champions League in programma mercoledì 15 marzo: la trasferta allo stadio Maradona resta vietata per tutti i tifosi nati e residenti a Francoforte. Tra le motivazioni, il rischio per la pubblica sicurezza. Una decisione sulla quale è intervenuto anche Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, in un'intervista rilasciata ai microfoni di ZDF.