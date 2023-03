I numeri di Real Madrid e Liverpool

All'andata, il Liverpool ha subito cinque gol in una gara europea per la seconda volta nella sua storia (1-5 contro l'Ajax nel dicembre 1966). Le sue sconfitte più larghe, come punteggio complessivo, nelle sfide andata e ritorno nelle competizioni europee sono state con quattro gol di margine (3-7 vs Ajax nella Coppa dei Campioni 1966-67, 2-6 vs Spartak Mosca nella Coppa delle Coppe 1992-93). Il Real Madrid ha vinto sei delle ultime sette partite di Champions League contro il Liverpool, dopo aver perso i primi tre incontri con i Reds in Coppa dei Campioni/Champions League. Il Liverpool è una delle quattro squadre inglesi ad aver vinto in trasferta contro il Real Madrid nelle competizioni europee, insieme ad Arsenal, Manchester City e Chelsea. Tuttavia, i Reds hanno perso le ultime due gare esterne contro i Blancos, dopo la vittoria per 1-0 nel febbraio 2009. Il Real Madrid ha superato il turno in 26 dei precedenti 27 confronti a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League in cui ha vinto la gara di andata fuori casa, ad eccezione della sconfitta contro l'Ajax in questa fase nel 2018-19 (2-1 in trasferta, 1-4 in casa). Questa sarà la gara numero 300 del Real Madrid in Champions League, almeno 20 più di qualsiasi altra squadra a partire dal 1992. I Blancos potrebbero vincere cinque gare casalinghe consecutive nella competizione per la prima volta da una serie di otto tra settembre 2015 e ottobre 2016. La curiosità: Vinícius Júnior del Real Madrid ha preso parte a 18 gol nelle ultime 18 presenze in Champions League (10 gol, 8 assist); inoltre, il Liverpool è il suo bersaglio preferito nella competizione (cinque gol).