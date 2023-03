Nel post partita su Sky Sport, Capello elogia la qualità del gioco del Napoli e l'ordine con cui scendono in campo. E spende parole importanti per Osimhen: "Vale Haaland, nel City non farebbe brutta figura". La conferma di Del Piero, che sottolinea un aspetto della squadra di Spalletti: "Giocano con desiderio"

NAPOLI-EINTRACHT 3-0: GLI HIGHLIGHTS