Inter-Benfica, data e orari del quarto di finale

Andata a Lisbona l'11 aprile, ritorno sette giorni dopo a Milano. Sono questi i due appuntamenti segnati in rosso da Inter e Benfica per il quarto di finale di Champions League. Per effetto dell'inversione del sorteggio a causa della concomitanza con il Milan, l'Inter giocherà la gara d'andata all'Estadio Da Luz di Lisbona. L'incontro è in programma martedì 11 aprile alle ore 21. Il ritorno, invece, sarà al Meazza mercoledì 19 aprile, sempre con calcio d'inizio alle 21.