L'urna di Nyon ha messo di fronte Napoli e Milan e sorteggiato le tre italiane (Benfica-Inter l'altro quarti di finale) tutte nella stessa parte del tabellone. Potranno sfidare Manchester City, Real Madrid e Bayern solo in un'eventuale finale. E questo inevitabilmente incide sulle quote dei bookmakers per la vittoria finale. In 6 mesi quella del Napoli è crollata da 100 a 4,5 (fonte comparazione quote blablive.com)

