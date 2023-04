Le avversarie di Inter e Juve: lo speciale su Sky

4 chilometri dividono il Da Luz (stadio del Benfica) dal José Alvalade (stadio dello Sporting) e qui Inter e Juventus si giocheranno l’Europa. Tra una settimana al Da Luz l’Inter di Simone Inzaghi contro il Benfica di Schimdt, prima in Portogallo con dieci punti sul Porto. Dal quartiere Benfica , dove sorge il Da Luz, lo speciale racconta il mito di Eusebio, ma anche la maledizione Bela Guttman attraverso le parole di Nuno Gomes , ex viola proprio come il presidente del Benfica Manuel Rui Costa. Il Benfica è primo in una speciale classifica europea: nessun club crea così tanti talenti. Un dietro le quinte del centro sportivo di prima squadra e Academy del Benfica per capire le differenze con quelli italiani. Un campus con 9 campi di allenamento all’avanguardia. raccontarlo direttore dell’academy del Benfica Pedro Mil-Homens . La seconda squadra tra i segreti della crescita dei talenti.

Dal Benfica allo Sporting Lisbona

La Juventus giocherà a Lisbona contro lo Sporting il ritorno dei quarti di finale di Europa League il 20 aprile. Nuno Gomes ha giocato con Amorim nel Benfica e racconta i segreti del giovane allenatore portoghese. "Lui è stato con me al Benfica, è bravissimo anche come persona. Sta facendo un inizio di carriera molto buono, sicuramente diventerà il nuovo Mourinho, però non si può fare paragone", e aggiunge "Mourinho è l’unico mister numero uno, ma so anche che il suo idolo è proprio Mourinho". A fare da guida nel viaggio all’interno del mondo dello Sporting Lisbona José Luís Vidigal, ex Napoli e Sporting. L’importanza del settore giovanile dello Sporting Lisbona la si capisce da un dato: è l’unico ad aver cresciuto due palloni d’oro: Figo e Cristiano Ronaldo. Anche il direttore dell’Academy dello Sporting, Paulo Gomes, spiega come le seconde squadre siano la chiave per il successo dei giovani.