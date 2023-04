Nel giorno di riposo che Luciano Spalletti ha concesso ai suoi giocatori, a Pasqua a Castel Volturno c’è un giocatore che si allena. Quel giocatore è Victor Osimhen che ha postato sui suoi profili social una foto dei suoi piedi, con gli scarpini addosso. Di nuovo con i piedi sul campo. Come a sottolineare che la speranza c’è, di superare l'infortunio subito in nazionale in tempo per essere pronto per l’andata dei quarti di Champions di mercoledì a San Siro contro il Milan .

Napoli, Osimhen in campo: ci prova per il Milan

Il nigeriano del Napoli ha lavorato da solo nel centro sportivo azzurro ed è sceso in campo per un allenamento personalizzato, con un po’ di corsa. Resta la prudenza, non è possibile sbilanciarsi sulla possibilità che riesca a recuperare prima di martedì o no, ma i passi avanti ci sono e sono quotidiani. Ieri Osimhen aveva svolto un lavoro in palestra, sul tapis roulant. Oggi ritorno al lavoro sul campo. La certezza è che Victor ci sta provando e ci proverà fino all’ultimo per esserci nell’andata dei quarti a San Siro. In una gara in cui Spalletti non avrà Simeone, infortunato, e potrebbe affidarsi a Raspadori: un solo gol in campionato ma quattro e pesanti in Champions.