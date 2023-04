Emergenza in attacco verso San Siro per Luciano Spalletti che rischia di non avere nessuno dei tre centravanti al 100%. Quasi sicura l'assenza di Simeone, mentre Osimhen ha continuato a svolgere lavoro personalizzato anche questo lunedì. E anche Raspadori è da valutare... Condividi

Conto alla rovescia verso il derby italiano di Champions tra Milan e Napoli. Gli azzurri sono tornati ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Spalletti per Pasqua. In vista dell'andata dei quarti è emergenza in attacco per l'allenatore che rischia di non avere nessun terminale offensivo al 100%.

Lavoro individuale per Osimhen e Raspadori, terapie per Simeone Il dubbio principale riguarda la presenza o meno di Victor Osimhen, fermo da una decina di giorni per una lesione all'adduttore sinistro e assente nelle ultime due partite di campionato. Domenica è stato l'unico a presentarsi al centro sportivo per accelerare il suo recupero, indossando gli scarpini per la prima volta dall'infortunio e svolgendo corsa in campo, allenamento personalizzato e terapie. Anche oggi ha seguito lo stesso programma, così come ha fatto Giacomo Raspadori. Difficile stabilire se il nigeriano sarà in campo a San Siro, ma Spalletti lo porterà quantomeno a Milano vista l'indisponibilità quasi certa di Simeone che ha svolto terapie nella seduta di Pasquetta. L'ex Sassuolo, invece, viene da un lungo infortunio: ha giocato un'oretta nell’ultima sfida a Lecce e deve essere gestito in attesa che ritrovi il ritmo partita. vedi anche Carragher-Neville pazzi del Napoli (e di Osimhen)

Le scelte di formazione Con l'enigma centravanti che verrà sciolto con ogni probabilità solo all'ultimo, sono previsti due cambi rispetto all'ultima formazione scesa in campo al Via del Mare. In difesa dovrebbe giocare Olivera a sinistra, al posto di Mario Rui, mentre a centrocampo tornerà Zielinski a completare il reparto con Anguissa e Lobotka. Nel tridente d'attacco, infine, Lozano è avanti nel ballottaggio rispetto a Politano.