Lancio di Bastoni, gol di Barella, atto quarto. La prima volta in un Inter-Juve del gennaio del 2021, snodo cruciale della squadra di Conte poi da scudetto: "È una giocata collaudata" ha detto proprio l'MVP Bastoni dopo la partita. Quest'anno in coppia avevano segnato anche con Samp e Barcellona

Assist di Bastoni, gol di Barella, un déjà vu tutto nerazzurro. Qualcosa di già successo, quella sensazione alla periferia dei sensi che stia per succedere qualcosa. E qualcosa è successo, anche questa volta. Un cross perfetto, il colpo di testa anche di più. L'Inter vince l'andata dei quarti contro il Benfica grazie a una coppia già vista: " E' una giocata collaudata - ha infatti detto il diretto interessato Bastoni, MVP Uefa del match -. La prima volta lo avevamo fatto contro la Juve nel 2021. Lo vedo sempre, fa dei movimenti sempre utili alla squadra. Se non gliela passo si arrabbia… Se poi viene come oggi va alla grande".

Quali sono stati i migliori in campo in ogni partita della Champions League 2022/23? Ripercorriamo tutti gli MVP della competizione (stabiliti dalla Uefa) partendo dai quarti di andata appena giocati. E, in fondo, la classifica: chi ne ha vinti di più?

Le altre due

Poi di nuovo nella stagione attuale. Nella durissima e infernale sfida del Camp Nou contro il Barcellona. Ancora un lancio e ancora un gol. Come contro la Samp, 12^ giornata del campionato. Collaudato, appunto. Come la loro coppia: Barella ha giocato più partite in carriera soltanto con Lautaro, Bastoni invece ha proprio in Barella il compagno di squadra più gettonato: 148 match insieme. 4 i gol condivisi: Juve, Barcellona, Sampdoria e ora Benfica.